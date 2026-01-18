2026年1月4日から放送が開始されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。小一郎こと豊臣秀長（仲野太賀）と、藤吉郎こと秀長の兄・秀吉（池松壮亮）がメインとなっている。豊臣兄弟という歴史に詳しくない人でも馴染みのある2人にスポットライトを当てた、新大河ドラマの魅力を語りたい。◆小気味良い会話劇まず登場人物同士の“会話”が目を引いた。テンポ感の良い会話劇は自然と耳に入ってくる。口調の荒い姉・とも（宮澤エマ）と小