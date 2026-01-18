ロッテ・小島和哉投手（２９）が１８日、長崎県内で行っている自主トレを公開した。チームメートの高野、阪神・大竹、巨人・板東、ソフトバンク・佐々木との合同練習。昨年まで早大の先輩で前ソフトバンクの和田毅氏が開いていた「和田塾」を、大竹と引き継ぐ形となった。昨年１２月に陸上選手に“弟子入り”するなど走り込みを重要視する小島は、今回の自主トレでも「ランニング量がだいぶ多いのですが、その中でもしっかり質