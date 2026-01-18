「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第2話が、17日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）「モテるのになぜ結婚できないの!?」。一葉（上白石萌歌）のもとに舞い込んだ新たな恋愛相談。同じ悩みを抱えた先輩の紺野（宮澤エマ）の恋を応援したい一