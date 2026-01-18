立憲民主党の野田佳彦代表は18日、自民党が次期衆院選で、派閥裏金事件に関係した議員の比例代表への重複立候補を認める方向となったことを批判した。東京都内で記者団に「反省がないと受け止めざるを得ない。裏金解明に熱心とも思えない」と述べた。立民と新党「中道改革連合」を結成した公明党の斉藤鉄夫代表も記者団に「政治とカネの問題について、国民の信頼を回復しようとの姿勢に欠ける」と述べた。共産党の小池晃書記局