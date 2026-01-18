阪神は18日、26年シーズンの入場者プレゼント、イベント開催について発表した。3月31日のDeNA戦では「京セラD開幕記念キャップ」の配布を決定。4月7日には「甲子園開幕記念キャップ」も配布される。イベントは、恒例の「ウル虎の夏2026」、「TORACODAY」などが開催される。