京都市伏見区の地域情報を発信するウェブサイトの運営会社が、江戸時代初期まで桃山地区に存在した「伏見城」の御城印を制作した。「地域の魅力再発見につながれば」と願いを込め、昨年9月から販売している。【写真】作っても作っても追いつかない！簡単に着られる「三部式着物」が大ヒット伏見城は、伏見区桃山の丘陵に豊臣秀吉と徳川家康が築いた複数の城の総称で、1620年代に廃城となった。御城印は、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！