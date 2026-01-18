スズキ“新型”「エブリイ」!?2026年1月9日から開幕した「東京オートサロン2026」にて、スズキは「エブリイワゴン」のカスタムカーをお披露目しました。スズキの「エブリイ」は軽トラック「キャリイ」のバンタイプとして1982年11月に「キャリイバン・エブリイ」として登場し、1985年のフルモデルチェンジを機に独立モデルのエブリイへと改称されました。【画像】超カッコいい！ これがスズキ“新型”「エブリイ」!?です！ 画像