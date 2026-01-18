¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×Èþ¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈþ¤·¤¤Æü¡¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆü´©»æ¡Ö¥ë¡¦¥Õ¥£¥¬¥í¡×¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­¸þ¤±»¨»ï¡ÖMadame Figaro(¥Þ¥À¥à¡¦¥Õ¥£¥¬¥í)¡×¤Î»£±Æ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¼ã¡¹¤·¤¤¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö?¤¹¤­¤Ã»õ?¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×