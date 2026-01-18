1月17日夜、津南町の住宅街で、木造2階建て住宅1棟が全焼する火事がありました。この火事で住民の女性が病院に搬送されましたが、命に別条はありませんでした。火事があったのは、津南町下船渡己にある木造２階建て住宅です。1月17日午後7時前、この家に設置された火災報知器の作動を認知した通報センターから消防に「火事です」と通報がありました。消防車両9台が出動し火は約5時間後に消し止められましたが、住宅は全焼し