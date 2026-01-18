ロッテの小島和哉投手が18日、長崎市で練習し、昨季最下位からの巻き返しを期した。オンラインで取材に応じ「自分が良くなかったから、チームが最下位になったと思っている。やり返したい気持ちが強い」と意欲的に語った。3季連続開幕投手を務めた昨季は腰を痛めて離脱した期間もあり、8勝10敗に終わった。今季は自己最多の14勝と6季連続の規定投球回到達、防御率2.50を目標に掲げ「先頭を切ってやる選手が突き進んでいるから