デンマークの自治領グリーンランドへの部隊派遣を決めたヨーロッパ各国に対し、アメリカのトランプ大統領は関税を課すと表明しました。各国は一斉に反発しています。【映像】反発する欧州各国イギリスのスターマー首相は17日、「NATO同盟国の集団安全保障を追求する同盟国に関税を課すことは完全に誤りだ」と反発し、アメリカ政府と協議する考えを示しました。フランスのマクロン大統領は「関税による脅しは受け入れられない