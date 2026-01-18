ブライトリングから、野球日本代表「侍ジャパン」を讃える日本限定モデルとなる新作、「ナビタイマー オートマチックGMT 41 侍ジャパン リミテッド」が登場した。侍ジャパンの伝統カラーである藍色ダイヤルに、情熱を象徴する紅色のGMT針――。世界を舞台に戦う代表チームを応援する限定100本のタイムピースだ。ラインナップとして、ステンレススチールブレスレット「Ref.A323103A1C1A1」（96万8,000円）、アリゲーターレザースト