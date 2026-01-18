明後日20日(火)は冬型の気圧配置が強まり、北海道の日本海側では猛吹雪や局地的な大雪による交通障害の発生するおそれがあります。最新の気象情報などに注意して下さい。また、20日(火)以降は上空に強い寒気が居座り、厳しい寒さが続く見込みです。低温による体調の変化などに十分注意して下さい。20日(火)は道央・道南で猛吹雪のおそれ今日(18日)の北海道付近は、西海上をゆっくりと南下する低気圧を含む気圧の谷の中となっており