◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックを目指す若駒の重賞が１５頭立てで行われクリストフ・ルメール騎手騎乗のソラネルマン（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フィエールマン）は１番人気で３着だった。先行して進め、最後の直線で押し切ろうとしたが、マテンロウゲイルに競り負け、強烈な末脚で伸びたグリーンエナジーにもかわされた。鞍上は２１年グラティアス以来の当レース３