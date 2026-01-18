1月18日午前、いの町で住宅1棟を半焼し、隣接する倉庫などを焼く火事がありましたが、この火事によるけが人はいませんでした。火事があったのはいの町池ノ内の笹岡英二さん（83歳）の住宅です。警察と消防によりますと、18日午前9時20分ごろ、笹岡さんから消防に「家が燃えている」と通報があり、火は笹岡さんの2階建ての住宅1棟を半焼し、さらに隣接する倉庫の一部と近くの山肌を焼き、約3時間後に消し止められました。出火当時、