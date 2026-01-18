上沼恵美子、郷ひろみ、大地真央が１８日、フジテレビ「ボクらの時代」に出演した。大地は「昔と今と、芸能界がここが一番違うというのは」と尋ねた。上沼は「コンプライアンスじゃないですか。昭和は雑だったけど面白かった」と懐かしんだ。その上で「ただ、今の気持ちも分かるんです」と理解を示し、「バラエティーやってる方は一番しんどいんじゃないですかね。面白いこと言わなくてけっこうですって言われるんですから。無