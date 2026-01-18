NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前8時）が18日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。岡部たかし（53）、池脇千鶴（44）のツーショット写真を公開した。公式アカウントでは「#ばけばけオフショット撮影中、仲の良さそうな司之介さんとフミさんを発見」とコメント。松野夫婦役を演じる、岡部と池脇が寄り添うショットを投稿した。続けて「夫婦になって初めて気持ちをぶつけ合ったトキとヘブンでしたが、夫婦仲