1月19日（月）の『徹子の部屋』に、江口ともみが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『ビートたけしのTVタックル』などで活躍するキャスターの江口。グラビアタレントとしてバラエティ番組に出演していた頃に「たけし軍団」のつまみ枝豆と知り合ったらしい。今では結婚30年目のおしどり夫婦で、2人の共通の趣味はぬいぐるみを愛する“ぬい活”だという。もともと子どもがいないために、子ども代わりに江口が集めて