＜土井コマキのアジア音楽探訪 Vol.21＞ 2025年11月22・23日に、台湾の4人組バンド・Fire EX.が主催するフェス『FireBall Fest. 火球祭』に初めて行ってきました。今回はFire EX.のSam（楊大正／Vo/gt）さんへのインタビュー内容も交えてお届けします。 ■メリーゴーラウンドからチアリーダー登場まで…“Wonderland”を目指したフェス 会場は、台北市のお隣、桃園国際空港がある桃園市・楽