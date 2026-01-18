リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、バーンリー戦を振り返った。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。プレミアリーグ第22節が17日に行われ、リヴァプールはホームでバーンリーと対戦。ドミニク・ソボスライがPKを外してしまう場面もあったなか、42分にフロリアン・ヴィルツが先制点を決めたものの、65分にマーカス・エドワーズに同点弾を許して、1−1の引き分けに終わった。この結果、リーグ戦4試合連続の