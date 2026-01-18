中国重慶市にこのほどオープンしたネコのテーマパーク「蛍火虫港湾猫猫主題楽園」の風景を、広栄（グアン・ロン）がカメラに収めた。ここにいるのは保護されたネコたちで、その数は数百匹に上る。園の広さは約3万平方メートル。けがの治療などを経て新たな生活をスタートさせたネコたちは来園者に甘えたり、陽だまりでのんびり寝そべったりして穏やかな時間を過ごしている。園の責任者によると、「野良猫に安全で自由、食べ物の心