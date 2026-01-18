◇サッカー オランダリーグ 第19節 NECナイメヘン 4-3 NACブレダ(日本時間18日、ラト・フェルレフ・スタディオン)サッカー・オランダリーグ、NECナイメヘンの日本代表MF佐野航大選手が、アウェーのNACブレダ戦で後半アディショナルタイムに決勝ゴールをマークしました。先発出場した佐野選手は3-3の同点で迎えた後半49分、劇的な決勝ゴール。激しい打ち合いとなった試合に終止符を打つゴールで、チームの勝利に貢献しました。佐野