1月17日、週末の情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）に、同局で新たにスタートする日曜劇場『リブート』から、鈴木亮平、戸田恵梨香、北村有起哉が生出演した。そこでの、戸田の近影に注目が集まっている。「このドラマは、『グランメゾン東京』などを手がけた黒岩勉氏の脚本によるものです。鈴木さん演じる平凡なパティシエが主人公で、妻殺しの濡れ衣を着せられるも、自らの潔白を証明して真犯人を見つけ出していく