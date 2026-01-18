俳優の香取慎吾（48）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。香取は「ふたりフェス2人で素敵な番組に出会えました愛しき友よ」とつづり、17日放送のNHK「ふたりフェス」で共演した山本耕史との2ショットを投稿。2人は04年のNHK大河ドラマ「新選組！」で初共演以来の親友。ファンからは「最高！！！！！」「なんて贅沢な番組だったことでしょう…幸せすぎました」「双子みたいです」「わ