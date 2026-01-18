プロ野球・巨人の大勢選手が17日、WBCに新たに招集された菅野智之投手について語りました。菅野投手とは巨人でともにプレーしていた大勢投手。菅野投手の招集について「また一緒に同じユニホーム着て試合が出来るので嬉しいです」と喜びを表します。さらに「発表されてるメンバーで巨人の選手一人しかいないので、一人で上手くやっていけるかなという気持ちがあった」と話し、「菅野さんだったり、同じジャイアンツでプレーしてい