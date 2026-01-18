「守備とかは感覚的に良くなってきていますし、バッティングも掴んだじゃないですけど、良い感覚はありますね」。ロッテの育成3年目・松石信八は充実のオフを過ごしている。「雰囲気自体はいつも自分声出しているから変わらない感じがしましたが、練習がめちゃくちゃキツかったなというのはあります」とハードだった昨年11月に行われた都城秋季キャンプをこのように振り返り、「11月は休むじゃないですけど、地獄のキャンプ