飼い主さんが食事を摂ろうとしたところ…？座り方、目つき、仕草のどれをとっても最上級にかわいすぎると話題で、動画は6千1百件以上の高評価を獲得。「もらえるのかなぁ～？もらえないのかなぁ～？ってかわいいね」「こんなんされたらめっちゃ食べにくいー！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：飼い主さんが食べている『うどん』が気になる猫→『可愛すぎる展開』】 目線の先には… T