¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¤¬¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¤Î64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¥Û¥¨¥ó¡¦¥¢¥¤¥à¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©ー¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯5·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¥Ýー¥ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¸¥çー¥¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ýー¥ë¤Ï¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Æ¤¬¥¹¥´¤¹¤®¡ª¥Óー¥È¥ë¥º¥á