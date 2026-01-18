XG HIPHOP／R&Bグループ・ XGが18日、都内で開催された『コカ・コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー』お披露目イベントに出席した。 会見では、アンバサダーとしての抱負や、トロフィーと共に過ごした貴重な体験、そして理想の観戦シチュエーションについて、メンバーがそれぞれの言葉で語った。【写真】XG『ワールドカップ トロフィーツアー』お披露目イベントの模様米国、カナダ、メキシコの共催で