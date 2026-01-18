◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２５年のベストレースを聞かれたらジャパンＣと答える。フランスのカランダガンによる２０年ぶりとなる外国馬の勝利は、ただの「１勝」ではなかったからだ。１９８１年に始まった日本初の国際Ｇ１は、創設当初こそ外国馬の優勝が続いたが、１９９０年代に入ると日本馬が台頭。２１世紀は外国馬の勝利どころか出走自体がゼロ（１９年）にまで落ち込んでいた。日本馬のレベルアップ、日本と