◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックを目指す若駒の重賞が１５頭立てで行われグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）がゴール前で鮮やかに差し切り。２連勝で重賞初Ｖ。戸崎圭太騎手は１７年連続の重賞勝利。上原佑調教師とともに当レースは初優勝となった。勝ち時計は１分５９秒３。２４年ダノンデサイル（日本ダービー）、２３年ソールオリ