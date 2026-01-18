18日午前、埼玉県秩父市の三峰で山火事が発生し、およそ3400平方メートルが焼けました。消防などによりますと18日午前7時すぎ、埼玉県秩父市三峰で「山から白い煙があがっている」 と登山をしていた人から119番通報がありました。火は湖にかかるつり橋を渡った先で燃えていて、消防車が現場に近づくことができず、埼玉県と群馬県の防災ヘリが上空から散水して消火活動を行いました。その後、火の勢いは収まり、午後1時すぎにほぼ消