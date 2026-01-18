整体師・楽しんご（46）が18日にnoteを更新し、中学時代のいじめ被害を告白した。楽しんごは「中学校の頃、僕はね、いじめられてました。いや、『ちょっと』じゃない。ひどい、ひどい、ひどすぎるくらい。毎朝、学校に行くのが怖かった。教室のドアを開けるだけで、心臓がバクバクして、『今日は何をされるんだろう』って、そればっかり考えてた」と告白する。「これだけは伝えたい。いじめられてるあなたは、弱くない。おか