◇バドミントン インドオープン2026(日本時間13〜18日、インド)バドミントンの国際大会インドオープンは18日、女子ダブルスの決勝が行われ、福島由紀選手/松本麻佑選手の“フクマツペア”は準優勝となりました。世界ランク6位の日本ペアは、劉聖書選手/譚寧選手の中国ペアと対戦。第1、2ゲームともに序盤で離される展開となり、世界ランク1位の難敵に0-2(11-21、18-21)で屈しました。今月はマレーシアオープンでベスト4入り。今大