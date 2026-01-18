女優の佐田真由美（48）が18日までに自身のインスタグラムを更新。娘がメークしてくれた様子を投稿した。自身のインスタグラムで「娘が首根っこ掴みながらメイクしてくれた。どうかな？」と愛娘との仲睦まじい様子を公開した。最後に「私はとても気に入りました」と締めた。ネットでは「娘さんセンス素敵！」「上手すぎる！」「即メイクさんになれる」「すごい！」「センス良すぎでしょｗ」などの声が上がった。