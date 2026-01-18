俳優の生田智子が、1月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。夫で元サッカー日本代表の“ゴン中山”こと中山雅史との結婚生活について語った。【映像】手を繋いで番組に登場した生田智子＆中山雅史夫妻1996年に結婚した生田と中山。司会の黒柳徹子から「もう随分長くなりましたね」と振られると、生田は「そうですね、今年で30年目になります」と感慨深げに語る。夫の中山はJリーグのジュビロ磐田などで活躍後