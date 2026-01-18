香川県警は18日、接骨院で施術をしたとうその書面を提出し保険会社から保険金約180万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで香川県多度津町、柔道整復師山田大作容疑者（50）ら計4人を逮捕した。接骨院や関係先を家宅捜索して押収した資料などから、他にも同様の事件に関わっていた可能性があるとして、丸亀署に捜査本部を設置した。4人の逮捕容疑は2025年5〜7月、同県丸亀市で起きた交通事故で男3人が負傷し、山田容疑者が経営