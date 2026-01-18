ロッテの小島和哉投手（２９）が１８日、長崎市内で行っている自主トレを公開。神社に参拝し絵馬に「優勝、規定投球回数、１４勝、防２・５０」の４つの目標を書き入れた。「規定投球回のところも１８０回って書くつもりだったのに間違えて『規』と書いてしまった」と苦笑い。「長いイニング投げれば勝ち星は自然とついてくると思うのでそこを意識してやっています」と話した。昨年は８勝１０敗、防御率３・７２と結果を残せ