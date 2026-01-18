トルコにある宝石店に押し入った2人組が、金製品を奪う一部始終がカメラに捉えられた。犯人は従業員を「これは本物の銃だ！」などと脅し、数分で約8800万円相当を奪ったという。その後、現地警察は防犯カメラ映像から容疑者を割り出し逮捕した。わずか3分の早業…襲われた宝石店トルコの宝石店で撮影されたのは、わずか3分の間に行われた強盗の瞬間だ。店内に現れたヘルメット姿の2人組は、明らかに不穏な様子だ。すると1人が、従