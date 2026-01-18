マンチェスター・ユナイテッドのアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスはマンチェスター・ダービーでの勝利を喜んだ。ルベン・アモリム前監督を解任し、今シーズンの残りをクラブOBであるマイケル・キャリックに任せたユナイテッド。厳しい視線が向けられているなか、キャリック暫定監督率いるユナイテッドは初陣で圧巻のパフォーマンスを見せ、宿敵であるマンチェスター・シティを圧倒。ブライアン・エンベウモとパトリック