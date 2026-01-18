プレミアリーグ第22節トッテナム対ウェストハムのロンドンダービーが行われ、1-2でアウェイチームが白星を飾った。先制したのは勝利したウェストハム。ドリブラーのクリセンシオ・サマーフィルが左サイドからカットインで仕掛け、ボックス内でフィニッシュ。シュートは相手DFに当たってコースが変わり、GKグリエルモ・ヴィカーリオは逆を取られる形となった。ただ、ホームのトッテナムも黙っておらず、64分に同点弾。ペドロ・ポロ