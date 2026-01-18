リヴァプールは昨夏に続き、今冬や今夏の移籍市場でCBの補強を計画しており、様々な選手が獲得候補として報じられている。クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマーク・グエイは昨夏からリヴァプールのターゲットだったが、同選手はマンチェスター・シティへの移籍が間近に迫っている。そんななか、英『TEAMTALK』によると、リヴァプールは夏の移籍市場に向け、トップクラスのディフェンダーのリストアップを開始したよ