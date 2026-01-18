◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル、良）伝統のハンデ重賞に１３頭が出走し、４番人気でハンデ５７キロのサブマリーナ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は、後方から脚を伸ばすも９着だった。武豊騎手は１９９７年メジロランバダ、９８年エリモダンディー、２０００年マーベラスタイマーに続く歴代最多タイの４勝目とはならなかった。同馬は重賞に初めて出走した昨