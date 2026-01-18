フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が17日に放送され、現役時代に中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（48）がゲスト出演。2022年〜2024年の3年連続セ・リーグ最下位から2025年は4位に浮上した古巣・中日の成績について言及した。この日は「プロ野球開幕SPどこよりも早い順位予想」がテーマ。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元