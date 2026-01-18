自民党鹿児島県連は18日、次期衆院選鹿児島2区に現職三反園訓氏を擁立し、党本部に上申すると決めた。2区の公認を巡っては、前回選は無所属で当選した三反園氏と公認候補だった保岡宏武氏が争っていた。保岡氏は比例代表九州ブロックに立てる。三反園氏は昨年1月に自民に入党した。