1月18日、京都競馬場で行われた11R・日経新春杯（G2・4歳上オープン・ハンデ・芝2400m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ゲルチュタール（牡4・栗東・杉山晴紀）が勝利した。クビ差の2着に11番人気のファミリータイム（牡5・栗東・石坂公一）、3着に9番人気のリビアングラス（牡6・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは2:25.7（良）。2番人気で川田将雅騎乗、シャイニングソード（牡5・栗東・中内田充正）は、8着敗退。【京成杯