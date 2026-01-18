実の娘を虐待して死亡させた疑いを受けている歌手兼ユーチューバーのA氏が、初公判で立場を明らかにしなかった。韓国法曹界によると、1月15日、昌原(チャンウォン)地方法院は、実の娘殺害の疑いを受けているA氏に対する初公判を開いた。【関連】同級生を焼酎ビンで殴打した韓国人俳優A氏は、休学中だった大学生の娘B氏を連れ、放送機材のレンタル業務を行う過程でB氏を殴打し、さらに熱湯をかけて頭皮裂傷や火傷などの重傷を負わせ