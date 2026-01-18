関東は春の暖かさから一転し、21日(水)からは真冬らしい寒さが続くでしょう。今シーズン最長の寒波で、影響が長引きそうです。北部は山沿いを中心に大雪になるおそれがあり、水道管の凍結などにもご注意ください。今シーズン最長の寒波影響が長引く東京都心は16日(金)・17日(土)2日連続で最高気温が15℃を超えるなど、季節先取りの暖かさが続いています。今日18日(日)は昼過ぎに13.4℃まで上がり、3月上旬並みでした。ただ、春の