18日の中山10R、4歳上オープンのジャニュアリーS（ダート1200メートル）は、12番人気の伏兵モンドプリューム（牡6＝水野）が後方から豪快に伸びて差し切った。騎乗した三浦は「充実期に入っている感じ。以前は四肢のバランスがひと息だったのが、前走あたりから良くなっている。今日も返し馬で良さを感じたし、レースでも思った通りの感覚だった」と地力強化をアピールした。