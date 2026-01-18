韓国コスメ好きの間で注目を集める「NAMING.」から、日本限定の新作リップグロスが登場します。これまでハート型リップシリーズで話題を呼んできた同ブランドが、今回提案するのは“水滴をまとったようなぷるツヤ感”。軽やかな使い心地と洗練されたデザインで、毎日のメイクにときめきをプラスしてくれる一本です。唇の印象をさりげなく格上げしたい大人女子にもぴったりの注目アイテムです♡ 水滴ツヤを叶える